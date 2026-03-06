Installa gps nell’auto della ex per monitorarla, arrestato per stalking

Per controllare l’ex sarebbe arrivato a installare un rilevatore Gps sulla sua auto. Adesso per un 47enne, indagato per atti persecutori e lesioni aggravate sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Polizia di Stato, infatti, ha eseguito a Caltanissetta un’ordinanza emessa dal gip nisseno, su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, dopo la fine della relazione con la propria compagna, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con reiterate molestie e minacce, attraverso chiamate telefoniche e messaggi, appostamenti nel luogo di lavoro e sotto l’abitazione.

L’arrestato è indagato anche per lesioni aggravate causate alla vittima, al fratello e al padre della donna, che avevano tentato di convincerlo a interrompere il comportamento persecutorio nei confronti della familiare. Il 47enne, per avere il controllo totale sulla vita della vittima, si sarebbe spinto a farle installare un rilevatore Gps sull’auto, così da poterne controllare tutti gli spostamenti.