Maltrattamenti e lesioni, deve scontare tre anni di carcere: arrestato 60enne 

I carabinieri di Sciacca hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Calogero Diliberto, 60 anni. L’uomo deve scontare un cumulo di pene per un totale di circa tre anni di reclusione per maltrattamenti, lesioni personali e invasione di terreno.

Nelle scorse settimane a carico dell’uomo è divenuta definitiva anche una condanna per tentato incendio. Dopo le formalità di rito il sessantenne è stato arrestato e portato in carcere.