Installata antenna telefonia a San Leone, Codacons:”cosa accade in città?”

Installata un antenna di telefonia in piena zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sotto la tutela della Soprintendenza ai beni culturali in Via Senatore Canonica, a ridosso della Piazzetta Ercole a San Leone. “Un bellissimo regalo di Natale recapitato in mattinata ai residenti di San Leone, se non fosse che non abbiamo trovato traccia all’albo pretorio comunale di nessuna autorizzazione con allegato il nulla osta della soprintendenza”. Cosi il Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa che chiede un intervento al Prefetto di Agrigento Filippo Romano.

“Gli impianti per telecomunicazioni sono costituiti da antenne trasmittenti che emettono onde elettromagnetiche. Per tutelare la popolazione dall’esposizione a queste onde, la normativa nazionale ha stabilito dei limiti di intensità di campo elettrico e di campo magnetico che non devono essere superatiI gestori di impianti per telecomunicazioni prima dell’installazione o della modifica delle antenne devono presentare una domanda al Comune e all’Arpav. A chi rivolgersi? Al Comune nel quale si trova l’impianto per telecomunicazioni, sua Eccellenza Prefetto, cosa sta accadendo al comune di Agrigento, ne vogliamo parlare?” , conclude Di Rosa.