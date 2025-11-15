Scalia Sciacca attende il Corigliano: sfida di vertice al palatenda Roccazzella

Nuovo banco di prova per la Scalia Sciacca nel campionato di Serie B di pallavolo. La squadra allenata da Tani Frinzi Russo prosegue il trittico di partite contro avversari che puntano alla vittoria del campionato. Dopo Vibo Valentia e Aquila Bronte, la squadra saccense ospiterà domani, domenica 16 novembre, alle ore 17 al palatenda Roccazzella, il Corigliano, formazione calabrese costruita per il salto di categoria. Gli ospiti, imbattuti finora, occupano la seconda posizione in classifica a un solo punto dall’Aquila Bronte. L’unica differenza è legata a una vittoria ottenuta al tie break, che li tiene dietro di misura. Per i saccensi sarà necessario mantenere un livello di gioco alto e costante, senza pause, per provare a superare un avversario di grande valore e continuare il proprio cammino tra le protagoniste del torneo.