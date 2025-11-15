Lite nel parcheggio finisce a martellate, l’intervento dei Carabinieri evita il peggio

I Carabinieri della Compagnia di Marsala a seguito di segnalazioni giunte ai numeri di emergenza sono intervenuti per una animata lite in corso.

Dagli elementi raccolti dai militari intervenuti, sembrerebbe che un banale diverbio nel parcheggio di un supermercato per un urto tra due veicoli sia poi sfociato ben presto in una violenta lite tra gli occupanti, nella quale cinque persone riportavano lesioni e un 55 colpiva al capo un 24enne con un martello da carpentiere.

Il pronto intervento di un equipaggio della Radiomobile di Marsala riusciva ad arrestare le violenze e scongiurando ulteriori conseguenze.

Tutti i soggetti parti della lite sono stati identificati, il martello veniva posto sotto sequestro e l’accaduto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.