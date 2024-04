Intimidazione al sindaco Castellino, in Prefettura il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Dopo le minacce al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che ha trovato davanti il portone dello studio medico della moglie, una croce di cartone e 8 cartucce, questa mattina il prefetto Romano ha convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Si è discusso dei dei rischi e pericoli che corre l’amministratore, e delle misure di sorveglianza e sicurezza da adottare per garantire sicurezza al primo cittadino.

“Non penso si possa chiamare bravata per il tipo di metodo utilizzato. E’ evidente che c’è qualcuno dalla mente deviata che è convinto di agire o per ragioni antidemocratica, con messaggi atavici e barbari, o altrimenti qualcuno che si è sentito leso dalla mia azione di legalità che stiamo portando avanti”. Queste le parole del sindaco Castellino a margine della riunione con le forze di Polizia. A chi ha compiuto il gesto dice: “Si deve semplicemente vergognare e non avere il coraggio di guardarsi allo specchio, farebbe cosa buona e giusta se si costituisse e chiedere scusa alla mia famiglia e alla mia città”.

Le indagini proseguono; i Carabinieri di Palma di Montechiaro coordinati dalla compagnia Carabinieri di Licata, dopo aver sentito il sindaco Castellino, hanno preso visione delle immagini di videosorveglianza per risalire all’autore del gesto.