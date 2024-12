Intimidazione negozio frutta e verdura ad Agrigento, il prefetto Caccamo: “episodio da non sottovalutare”

“L’episodio di ieri ha riguardato una singola attività economica e le attività d ‘indagine si stanno sviluppando attorno al titolare dell’attività commerciale. E’ un episodio che presenta la sua efferatezza, sono stati effettuati i primi sopralluoghi da parte dei Carabinieri e proprio questa mattina ho avuto anche il primo contatto con il dirigente della DIA di Agrigento per capire le dinamiche del territorio. Sono episodi da non sottovalutare, l’arma utilizzata desta preoccupazione, ma attendo che si sviluppano le prime attività investigative”. Cosi il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura alla presenza delle forze di Polizia, parlando dell’episodio che si è verificato all’Esseneto ai danni di un negozio di frutta e verdura colpito da oltre 32 proiettili di un un kalashnikov. In corso gli accertamenti da parte degli inquirenti per far luce sull’accaduto.