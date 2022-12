Istat: Milano, Bologna e Bolzano le province più ricche: Agrigento all’ultimo posto

Il report dell’Istat sui conti economici territoriali degli anni 2019- 2021, è entrato anche nel dettaglio delle province. Milano si conferma quella con il valore aggiunto pro capite più elevato, 47,9mila, seguita da Bolzano con 40mila e da Bologna con 35,5mila. Ultimo posto per Agrigento (13,5mila euro).

Milano, Bolzano e Bologna guidano anche la classifica delle province con l’apporto dei servizi più elevato in fatto di commercio, ristorazione, trasporti e telecomunicazioni; classifica dove appare anche Roma, con i suoi 8,9mila euro. In fatto di industrie, la bussola si sposta, con Vicenza (11,7mila euro), Parma (11,1mila) e Modena (11mila) nel ruolo di volani del settore; molto male, in questo senso, Reggio Calabria e Siracusa, con poco più di 800 euro.

Agricoltura protagonista a Pistoia, nuovamente a Bolzano (2mila euro di valore aggiunto per abitante) e in una provincia storicamente votata alla coltivazione e all’allevamento, Mantova (1,7mila euro). (9colonne)