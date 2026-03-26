Istituto Anna Frank, battute finali della “settimana dell’accoglienza”: tra entusiasmo, innovazione e scambio di culture 

Sta per concludersi la settimana dell’accoglienza organizzata dall’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento, accreditato dall’Agenzia nazionale INDIRE al progetto ERASMUS + per il triennio 2024-2027, che ha visto la partecipazione delle delegazioni dei cinque paesi europei partner della scuola agrigentina.

Docenti ed alunni provenienti dall’Ungheria, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Romania e dal Portogallo hanno vissuto, insieme agli studenti e ai docenti dell’istituto, una settimana intensa di esperienze didattiche realizzate all’interno di scenari paesaggistici, naturali e storici come il Parco archeologico della Valle dei Templi, la Scala dei Turchi e il centro storico della città di Agrigento.

Proprio oggi circa ottanta ragazzi ed i loro accompagnatori hanno svolto attività didattica laboratoriale nel cuore della città, potendo così ammirare da vicino le bellezze architettoniche e artistiche di Agrigento.

Tutte le azioni didattiche, nate da una progettualità finalizzata alla promozione ed alla facilitazione di un apprendimento per esplorazione e scoperta della realtà vissuta, hanno visto protagonisti studenti non solo della scuola secondaria di primo grado ma anche alunni della scuola primaria. L’Istituto Anna Frank è, infatti, l’unica scuola di Agrigento a realizzare la mobilità all’estero anche per gli studenti della primaria.

Al teatro Pirandello le delegazioni hanno ricevuto il saluto di Riccardo Accurso Tagano, assessore allo Sviluppo economico ed alla promozione del territorio che ha ringraziato il dirigente scolastico Alfio Russo e i suoi docenti per la realizzazione di un progetto Erasmus ricco di iniziative che hanno reso Agrigento lo scenario naturale di scambi interculturali.

A chiudere la settimana dell’accoglienza domani, al plesso centrale dell’istituto, la cerimonia di commiato a cui seguirà un farewell party in cui ragazzi e insegnanti avranno modo di salutarsi prima di intraprendere il viaggio di ritorno.