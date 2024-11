Anche quest’anno la Banca d’Italia aderisce all’iniziativa “L’Eredita’ delle Donne”. L’impegno rientra tra le attivita’ dedicate all’educazione finanziaria femminile e alla prevenzione della violenza economica, in vista anche della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre). Il tema di quest’anno, “Future”, richiama sia le donne che verranno sia il futuro che e’ nelle loro mani: un messaggio in linea con l’impegno della Banca d’Italia per l’empowerment economico femminile. In tutte le filiali (22-24 novembre), ci sara’ l’esposizione di materiali informativi sull’educazione finanziaria e la presenza di personale qualificato per consulenze e chiarimenti. Sono previste anche visite guidate ai palazzi storici della Banca d’Italia, dove saranno disponibili materiali informativi, nelle sedi di: Agrigento, Bari, Campobasso, Catanzaro, Lecce, Napoli, Palermo, Roma (Via XX Settembre, 97/e), Trieste. Domani nelle Sedi della Banca d’Italia, tra cui quelle di Trieste, Roma (via XX Settembre 97), Napoli, Potenza, Bari, Lecce, Catanzaro e Palermo, si svolgeranno laboratori, convegni e incontri informativi dedicati alla finanza personale e alle dinamiche di violenza economica. A Roma, la Banca sara’ anche in due mercati della citta’: Laurentino (via Sapori) e Italia (via Catania), in collaborazione con l’Assessorato alle Attivita’ produttive e Pari opportunita’ del Comune. Un altro appuntamento sara’ a Firenze, presso la Coop di Ponte a Greve. L’obiettivo e’ fornire alle donne gli strumenti conoscitivi necessari per: gestire consapevolmente le proprie risorse economiche, rafforzare l’autonomia finanziaria, prevenire forme di violenza economica e supportare la crescita personale e professionale.