La democrazia partecipata si sperimenta giocando: ad Agrigento arriva il tour di Empaville

Dal 18 al 24 aprile, “Spendiamoli Insieme”, in collaborazione con BiPart e le associazioni locali partner del progetto, organizza il tour in sei tappe “Facciamo una partita a Empaville! Il gioco di ruolo della democrazia partecipata”. Dopo Catania e subito prima di Paternò, Avola, Partinico e Sant’Agata di Militello, il tour farà tappa ad Agrigento.

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle ore 16 nei locali della Biblioteca Comunale di Agrigento, per una partita a cui prenderanno parte cittadini, studenti in mediazione culturale selezionati insieme ad Agorà Mundi Onlus e persone straniere che vivono nell’Agrigentino, coinvolte dall’associazione Acuarinto. L’iniziativa rientra nel progetto “Spendiamoli Insieme”, realizzato da Parliament Watch Italia, con partner locali Agorà Mundi e Acuarinto, la collaborazione dei Comuni di Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte, nell’ambito del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud”, con il sostegno della Fondazione Realizza il Cambiamento, Fondazione Con il Sud e ActionAid International Italia ETS.

Nato da un progetto di ricerca europeo per simulare le interazioni e le fasi tipiche di un processo partecipativo, Empaville è un gioco di ruolo progettato per far emergere i tipici conflitti tra generazioni, culture e status differenti e per dimostrare come il percorso e gli strumenti deliberativi aiutino a gestirli e a trovare soluzioni condivise e sostenibili. Durante il gioco, i partecipanti vengono divisi per tavoli e sono invitati a discutere ed elaborare proposte per migliorare una città immaginaria, assumendo il ruolo, il comportamento e le caratteristiche di un abitante-tipo. Le proposte elaborate vengono presentate e discusse in una assemblea plenaria, infine votate da tutti i partecipanti per stabilire quale o quali progetti verranno realizzati con il budget disponibile.

“Più che un gioco è un’occasione per comprendere in un paio di ore di divertimento cos’è un bilancio partecipativo nei suoi elementi più importanti – sottolinea Stefano Stortone di BiPart – ovvero la discussione, la progettazione e la votazione su come migliorare la vita della propria comunità. Portare Empaville in Sicilia, dove è in atto una grande mobilitazione a supporto del bilancio partecipativo, è un’occasione per dare il nostro contributo ma al tempo stesso per migliorare e far crescere Empaville”.

“È importante approcciarsi anche col sorriso e le modalità tipiche del gioco a un tema ostico e poco conosciuto come la democrazia partecipata”, aggiunge Parliament Watch Italia, associazione ideatrice del progetto Spendiamoli Insieme . “Per questo, abbiamo pensato di affiancare alle assemblee pubbliche e agli incontri informativi nei territori-pilota in cui portiamo avanti le nostre attività di sensibilizzazione anche una partita a Empaville, per sperimentare, giocando, le dinamiche sociali alla base del successo o dell’insuccesso dei processi di partecipazione. Invitiamo studenti, cittadine e cittadini ad essere dei nostri, per scoprire qualcosa in più, divertendosi, sulla democrazia partecipata”.

“Ci sembra che questa iniziativa sia molto utile per avviare il percorso che ci porterà a breve all’attivazione del processo di democrazia partecipata 2024 – conclude Marco Vullo, assessore alle politiche sociali del Comune di Agrigento – con la pubblicazione dell’avviso che inviterà la cittadinanza a presentare proposte al Comune”.