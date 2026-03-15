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Scontro tra auto, morto 70enne

Un uomo di 70 anni, Carmelo Nicita, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 23 di ieri sulla strada provinciale 10

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 70 anni, Carmelo Nicita, residente a Ragusa, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 23 di ieri sulla strada provinciale 10, in contrada Conservatore. La Mercedes guidata dalla vittima si è scontrata con un’altra vettura. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo della vittima dall’abitacolo.

La donna che viaggiava con Nicita è stata trasportata e ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Non è in pericolo di vita. Il conducente dell’Audi è rimasto sotto shock. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato fino alle 4 del mattino per mettere in sicurezza l’area e illuminare la zona, consentendo polizia stradale e carabinieri di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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