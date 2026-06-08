Agrigento

La denuncia di Mareamico: “Spiagge di San Leone piene di rifiuti”

Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

“Ecco come si presentava San Leone nella prima domenica dell’estate 2026: rifiuti ovunque, spiagge devastate dalla spazzatura e purtroppo senza che nessuno faccia nulla o si indigni.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico.

“La prima mission del prossimo sindaco di Agrigento dovrà essere quella di ripristinare la normalità igienico sanitaria e di decoro delle nostre spiagge, che rappresentano il punto di forza del nostro territorio – conclude l’associazione ambientalista – E’ necessario eseguire la pulizia straordinaria degli arenili prima di pasqua e poi iniziare la pulizia ordinaria da maggio a ottobre. Non è possibile presentare agli abitanti e ai turisti una situazione di tale degrado diffuso.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Maxi operazione antimafia, sequestrati anche kalashnikov: 20 arresti
Apertura

Traffico di droga sull’asse Sicilia-Napoli-Roma: 6 arresti
Apertura

Lavoratori irregolari in azienda agricola, denunciati due imprenditori 
Apertura

Soldi falsi, pistola e munizioni: 28enne chiede di patteggiare 
Agrigento

Urne chiuse, ad Agrigento alle ore 23 ha votato il 31%
banner italpress istituzionale banner italpress tv