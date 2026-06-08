La denuncia di Mareamico: “Spiagge di San Leone piene di rifiuti”

“Ecco come si presentava San Leone nella prima domenica dell’estate 2026: rifiuti ovunque, spiagge devastate dalla spazzatura e purtroppo senza che nessuno faccia nulla o si indigni.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico.

“La prima mission del prossimo sindaco di Agrigento dovrà essere quella di ripristinare la normalità igienico sanitaria e di decoro delle nostre spiagge, che rappresentano il punto di forza del nostro territorio – conclude l’associazione ambientalista – E’ necessario eseguire la pulizia straordinaria degli arenili prima di pasqua e poi iniziare la pulizia ordinaria da maggio a ottobre. Non è possibile presentare agli abitanti e ai turisti una situazione di tale degrado diffuso.”