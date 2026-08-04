Tragico schianto tra scooter e tir, morto 28enne 

Dramma a Palermo. Un ventottenne – Salvatore Firemi – è morto in un tragico incidente stradale avvenuto questa notte tra via dei Cantieri e via Montepellegrino. Il ragazzo era in sella ad uno scooter Kymco quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un tir. Per il motociclista, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi.