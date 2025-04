La filosofia di strada individuale arriva ad Agrigento con Davide Valenti

Da sabato 5 aprile, in piazza Cavour ad Agrigento, alle 11.00, il filosofo di strada Davide Valenti realizzerà un nuovo progetto: la filosofia di strada individuale. I cittadini lo troveranno seduto ad attenderli su un’altra sedia vuota dedicata a loro.

La filosofia di strada individuale non è psicologia perché non si occupa di problemi e traumi psicologici.

La filosofia di strada individuale non è “consulenza filosofica” perché non usa i metodi e non ha gli obiettivi di quest’ultima.

La filosofia di strada individuale è un nuovo metodo ideato da Davide Valenti che ha lo stesso scopo della filosofia di strada collettiva: fare esperienza dell’unità e della necessità di tutte le cose, sentire che tutte le vicende della nostra vita sono insegnamenti, godere del semplice fatto di essere vivi.

La filosofia di strada collettiva è nata a Milano nel 2024 e continua a manifestarsi nei locali, nei teatri e nelle piazze siciliane. Tornerà a Milano a maggio e di nuovo in Sicilia a luglio.

La filosofia di strada individuale inizia adesso ad Agrigento dove rimarrà ogni sabato per tutto il mese di aprile.