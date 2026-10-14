‘Portali chiaramontani in Sicilia’, due appuntamenti nell’Agrigentino alla scoperta del patrimonio medievale

Naro e Favara diventano protagoniste di un itinerario culturale dedicato alla riscoperta del patrimonio architettonico medievale siciliano. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, i Castelli Chiaramontani delle due città ospiteranno i primi due appuntamenti di ‘Portali chiaramontani in Sicilia’, ciclo di conferenze curato da Nicolò Fiorenza, ispettore regionale dei Beni culturali e autore di un saggio dedicato a queste testimonianze monumentali, promosso dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e realizzato dall’Istituto Culturale Musicale Italiano Alessandro Scarlatti con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Università degli Studi di Palermo, del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, e dei Comuni di Naro e Favara.

L’iniziativa propone un viaggio attraverso la storia e le caratteristiche architettoniche dei portali chiaramontani, elementi di particolare valore che raccontano le vicende delle antiche signorie siciliane e l’incontro tra differenti culture e linguaggi artistici. Un’occasione per approfondire la conoscenza di un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per comprendere la storia e l’identità dei territori. Il primo appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre, alle ore 18, al Castello Chiaramontano di Naro, in Largo Castello 29. All’incontro interverranno il sindaco Melchiorre Milco Dalacchi e l’assessore alla Cultura Piera Pacinella. Sarà Nicolò Fiorenza a guidare la lectio magistralis, illustrando gli aspetti storici e architettonici dei portali e il loro significato nel contesto del patrimonio medievale siciliano.

Il percorso proseguirà sabato 17 ottobre, alle ore 18, al Castello Chiaramontano di Favara, in piazza Cavour. Anche in questa occasione Fiorenza approfondirà le caratteristiche delle architetture chiaramontane, con la partecipazione del sindaco Antonio Palumbo e dell’assessore alla Cultura Carmen Lo Presti. Attraverso le tappe di Naro e Favara, il progetto intende valorizzare il patrimonio monumentale dell’Agrigentino, favorendo il dialogo tra ricerca, divulgazione e comunità. I portali diventano così strumenti per leggere la storia dei luoghi, riconoscere le tracce del passato e rafforzare la consapevolezza del valore culturale dei monumenti che caratterizzano il paesaggio siciliano.