Evade 14 volte in due mesi, deve scontare 10 anni di carcere: arrestato

La Polizia di Stato, nella mattinata di giorno 12 u.s., ha rintracciato un 39enne catanese destinatario di un ordine di carcerazione e lo ha tradotto a Piazza Lanza. L’uomo deve espiare la pena residua della reclusione di dieci anni, un mese e ventotto giorni per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di stupefacenti in concorso con altri soggetti ed evasione continuata. In particolare, il 39enne è stato condannato per ben 14 episodi di evasione, tutti occorsi tra il 2 giugno e il 20 agosto 2019.

L’ordine di carcerazione è stato emesso l’8 ottobre scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali e a partire da quel giorno il soggetto si era reso irreperibile, facendo perdere ogni traccia. I poliziotti della Squadra Mobile – Sezione “Criminalità Straniera e Prostituzione”, a seguito di attività info-investigativa, lo hanno rintracciato in un immobile del centro storico etneo, adibito a covo con inferriate blindate esterne. L’arrestato, al termine degli atti di rito, è stato ristretto nel carcere di Catania-Piazza Lanza per l’espiazione della pena.