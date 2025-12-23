La magia del Natale a Montaperto con il presepe vivente, Amato: “atmosfera unica e suggestiva”





Un borgo che a Natale diventa pura magia: luci calde, profumo di fieno, antichi mestieri che rivivono e sapori autentici come ‘pani cunzatu’, ricotta calda e piatti della tradizione. Musiche, spettacoli e momenti di festa in ogni angolo che raccontano storie di semplicità e meraviglia. Tutto questo è il presepe vivente di Montaperto giunto alla tredicesima edizione.

Il cuore più suggestivo del percorso resta, come sempre, la Natività, collocata in un contesto che rievoca con grande autenticità l’antica Betlemme, offrendo ai visitatori un’esperienza intensa e profondamente evocativa.

“Ringrazio di cuore tutti i montapertesi che, con dedizione e spirito di comunità, lavorano ogni anno per la riuscita di questo grande progetto. Qui, in questo luogo incantevole, il Natale non si guarda soltanto: si vive, si respira, si sente nel cuore. Un sentito grazie anche a tutte le forze dell’ordine che garantiscono sicurezza e supporto costante”, dichiara Nino Amato, montapertese da sempre e ideatore del Presepe Vivente, a margine della conferenza stampa che si è svolta quest’oggi presso l’ex Collegio dei Filippini alla presenza del sindaco Miccichè e dell’assessore al turismo Cantone.

Il Presepe Vivente sarà aperto al pubblico nelle date: 26 dicembre, 28 dicembre e 1, 3, 4, 6 gennaio 2026.