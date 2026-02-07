Catania

Viaggiava contromano con droga e denaro: arrestato 16enne

Il minore aveva con sé 250 euro, denaro ritenuto compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio. 

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un minorenne di 16 anni, residente a Catania, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

In particolare, gli investigatori hanno notato che il giovane stava percorrendo contromano piazza Cavour a bordo di uno scooter, guardandosi intorno come per assicurarsi di non essere seguito. Ovviamente il controllo è subito scattato, e non solo per la violazione al Codice della Strada. I Carabinieri hanno, infatti, intuito che c’era dell’altro perciò, dopo averlo bloccato in condizioni di piena sicurezza, hanno anche eseguito una perquisizione. 

Nascoste nello scooter, i militari dell’Arma hanno rinvenuto diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, nonché 250 euro, denaro ritenuto compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio. 

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, droga e denaro sono stati sequestrati e il minorenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni, condotto presso il Centro di Prima Accoglienza.

