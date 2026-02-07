Calcio

Violenza al derby Nissa-Sancataldese: scattano 12 Daspo

I destinatari sono due tifosi della Nissa e dieci della Sancataldese, tutti ventenni

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

Il Questore della Provincia di Caltanissetta , Marco Giambra, ha emesso dodici provvedimenti di Daspo al termine dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.
I destinatari sono due tifosi della Nissa e dieci della Sancataldese, tutti ventenni, ritenuti responsabili di condotte violente e antisociali durante il derby di Coppa Italia di Serie D disputato lo scorso agosto allo stadio “Marco Tomaselli”.

Gli episodi contestati riguardano tentativi di contatto tra tifoserie rivali, utilizzo di petardi e fumogeni con conseguenti incendi di sterpaglie, nonché l’accesso allo stadio eludendo i controlli di sicurezza e il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco. Per uno dei tifosi della Sancataldese il Daspo è stato emesso per la durata di due anni. 

