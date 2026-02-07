Agrigento

Dramma a Maddalusa, 19enne si toglie la vita aprendo le bombole del gas 

È successo nel quartiere di Maddalusa, a pochi passi dal mare di San Leone

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Dramma ad Agrigento. Un ragazzino di appena 19 anni si è tolto la vita. È successo nel quartiere di Maddalusa, a pochi passi dal mare di San Leone. Il giovane, secondo una primissima ricostruzione, si sarebbe chiuso in casa e avrebbe aperto le bombole del gas.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, i vigili del fuoco ed il personale del 118. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato niente da fare e quando sono arrivati i soccorsi era già privo di vita. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Canicattì

Gli autobottisti si fermano a Canicattì, il Prefetto convoca comitato ordine e sicurezza 
Agrigento

Dramma a Maddalusa, 19enne si toglie la vita aprendo le bombole del gas 
Giudiziaria

Giornalista assolta dall’accusa di diffamazione
Agrigento

L’ASP di Agrigento incontra il presidente Schifani: organici potenziati e servizi in crescita nella sanità agrigentina
Messina

Messina, si dimette il sindaco Federico Basile
Ultime Notizie

Fugge da incidente senza prestare soccorso: individuato e denunciato 42enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv