Agrigento
Dramma a Maddalusa, 19enne si toglie la vita aprendo le bombole del gas
È successo nel quartiere di Maddalusa, a pochi passi dal mare di San Leone
Dramma ad Agrigento. Un ragazzino di appena 19 anni si è tolto la vita. È successo nel quartiere di Maddalusa, a pochi passi dal mare di San Leone. Il giovane, secondo una primissima ricostruzione, si sarebbe chiuso in casa e avrebbe aperto le bombole del gas.
Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, i vigili del fuoco ed il personale del 118. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato niente da fare e quando sono arrivati i soccorsi era già privo di vita.
Redazione
