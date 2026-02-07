Agrigento

L’ASP di Agrigento incontra il presidente Schifani: organici potenziati e servizi in crescita nella sanità agrigentina

Il prossimo 16 febbraio avverrà l’inaugurazione delle delle case di comunità a Ribera, Ravanusa, e Canicattì

Incontro istituzionale a Palermo tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ed il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Giuseppe Capodieci. Fra i diversi temi trattati, il vertice dell’ASP di Agrigento ha voluto rappresentare al presidente Schifani e all’assessore alla salute, Daniela Faraoni, la riconoscenza aziendale per il provvedimento regionale grazie al quale è stato concesso dalla Regione Siciliana l’aumento del tetto di spesa essenziale per poter incrementare, ad inizio 2026, il monte orario lavorativo settimanale (da 24 a 30 ore) per 59 assistenti amministrativi, 195 OSS e 66 ausiliari. L’aumento ha già prodotto effetti tangibili nel rafforzare l’azione amministrativa ed assistenziale dell’ASP di Agrigento oltre ad offrire maggiore serenità al personale dipendente interessato. Affrontato anche l’argomento stabilizzazione che, nel corso del 2025, ha permesso a 439 figure professionali di uscire dal mondo del precariato. Si tratta di 2 fisioterapisti, 1 tecnico psichiatrico, 25 collaboratori amministrativi, 1 dietista, 1 dirigente ingegnere, 5 collaboratori ingegneri, 3 dirigenti amministrativi, 1 fisico, 3 farmacisti, 35 assistenti informatici, 59 assistenti amministrativi, 195 OSS e 108 ausiliari. 

Peraltro, sono in corso ulteriori procedure di stabilizzazione per 19 altri ausiliari, 25 infermieri e 8 assistenti sociali. Sia leprocedure in itinere che quelle già definite, in special modo per le figure degli ausiliari, contribuiranno in maniera rilevante alla piena funzionalità delle diciannove Case di Comunità in via di apertura in provincia di Agrigento. Il prossimo 16 febbraio avverrà l’inaugurazione delle prime tre strutture – Ribera, Ravanusa, e Canicattì – nel corso di una cerimonia “simultanea” in programma presso l’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera.

