La metà dei cantieri edili in provincia di Agrigento è irregolare: il bilancio dei controlli 

Oltre cento imprenditori denunciati, lavoratori in nero, sanzioni per migliaia di euro. Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in provincia di Agrigento è sconfortante. Da gennaio a novembre sono stati ispezionati circa 120 cantieri e la metà è risultata essere non in regola. Un dato che deve far riflettere. I militari dell’Arma, in quasi un anno di attività, hanno controllato cantieri sparsi in tutta la provincia: dalla Città dei templi fino all’entroterra.

Nella metà dei casi sono emerse criticità soprattutto in materia di sicurezza dei luoghi. L’ultimo caso in ordine di tempo si è verificato a Canicattì. Una imprenditrice quarantenne del posto è stata denunciata per non aver installato la recinzione del quadro da cantiere, non aver collocato i servizi sanitari e per aver montato un ponteggio risultato non a norma. Infine, su otto lavoratori due sono risultati “in nero”.