La Rai va a Montaperto per la Giornata sacrificio del lavoro italiano nel mondo

La Rai celebra con una serie di iniziative editoriali la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita in memoria della tragedia di Marcinelle (1956): 163 minatori di nazionalità italiana deceduti su 262 nella sciagura, e in ricordo di tutti i connazionali caduti sul lavoro in Patria e all’estero.

La giornata è domani, domenica 8 agosto. Le testate ricorderanno la ricorrenza nelle edizioni dei telegiornali, in particolare ampio risalto sarà garantito dalle redazioni della Tgr. Tra queste, la Basilicata realizzerà due servizi: uno sulla la sciagura mineraria di Monongah negli Stati Uniti, la Marcinelle americana nella quale nel 1907 perirono 6 minatori di Noepoli nel potentino e uno sulla realizzazione di un film su Marcinelle, girato in Belgio e in diversi centri della Basilicata. Ci saraà anche un’intervista alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che sarà in Basilicata.

In particolare, la redazione Sicilia realizzerà un servizio a Montaperto, frazione di Agrigento, da dove venivano due delle cinque vittime siciliane Carmelo Baio e Calogero Reale. e il Comune ogni anno le ricorda con una cerimonia.

RaiNews ricorderà il sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo e la tragedia di Marcinelle con servizi di approfondimento in tutto l’arco della giornata. Rai Storia dedicherà a questa giornata la puntata di “Il giorno e la storia”, in onda domenica 8 agosto alle 00.05 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14, 20. Inoltre alle 18 andrà in onda “Generazioni – Marcinelle, memorie dal sottosuolo”. Nel giorno dell’anniversario del tragico evento, vengono ripercorsi gli anni delle massicce migrazioni italiane in Belgio e la tragedia di Marcinelle, con testimonianze, interviste e filmati di repertorio, in un documentario di Giuseppe Giannotti del 2001. L’offerta verrà rilanciata anche sui canali web e social di Rai Cultura e sul Portale www.raicultura.it. Per la ricorrenza saranno presenti su RaiPlay, nelle fasce Fiction e Teche, due contenuti: “Marcinelle”, miniserie in due episodi del 2003 e “Storie di Migranti”. Nel primo: i destini di un gruppo di immigrati italiani, delle loro famiglie e dei loro amici si incrociano con la vicenda del grande disastro che colpì Marcinelle. Il secondo è una collezione di programmi storici sull’emigrazione italiana, tra cui i servizi “AAA lavoratori cercasi”, “Emigrati sotterranei”, “La ‘X’ sul passaporto”, “Le donne di Frattura”, quest’ultimo dal punto di vista delle mogli rimaste a casa. Marcinelle sarà in evidenza anche attraverso lanci Hero in prima posizione in Home Page.