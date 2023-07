La spiaggia de “Le dune” sporca e abbandonata, Mareamico: “Serve cura e più attenzione”

“La città di Agrigento, Capitale della Cultura per l’anno 2025, ha l’esigenza di fornire, alle diverse centinaia di migliaia di visitatori, la sua migliore immagine! Per fare ciò – ed evitare una brutta figura internazionale – è prioritario che venga attuato definitivamente il contrasto all’abbandono dei rifiuti per strada. Questa vera e propria piaga sociale può essere debellata solo attraverso il censimento di tutte le famiglie residenti nel territorio agrigentino – magari prevedendo dei sistemi di incentivazione – per coloro i quali regolarizzino spontaneamente le loro posizioni retributive. Poi serve valorizzare il mare e le nostre spiagge, che rappresentano un bene inestimabile – ma scarsamente sviluppato – accanto ai beni archeologici, che hanno rappresentato il fondamentale incentivo per l’importante nomina.

Situazione di degrado della più importante spiaggia del viale delle dune a San Leone. Le acque di dubbia provenienza, che arrivano nel torrente Canne, scorrono liberamente in spiaggia in mezzo ai bagnanti, in uno stato di degrado e abbandono diffuso. SE AGRIGENTO VUOLE FARE UNA FIGURA DECENTE, DEVE AVERE MAGGIORE CURA PER IL SUO MARE E LE SUE COSTE!” Questa la nota dell’associazione Mareamico Agrigento.