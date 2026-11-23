Paura nella notte in contrada Imbriacola, a Lampedusa, dove una Lancia Musa parcheggiata da tempo è stata completamente distrutta da un incendio. Il rogo è divampato lungo la strada che collega l’hotspot al Centro Comunale di Raccolta rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lampedusa, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti né danni ad altri veicoli o strutture. Restano da chiarire le cause dell’incendio.