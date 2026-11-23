Gli impianti semaforici di Via Crispi, nel tratto all’altezza dell’Hotel della Valle, sono fuori servizio. Il guasto è stato causato dai lavori eseguiti da AICA, nel corso dei quali sono stati danneggiati tutti i cavi di alimentazione degli impianti. Per questo il ripristino richiederà più tempo del previsto. A renderlo noto è il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che ha inviato subito sul posto gli operai del Comune per verificare la segnaletica verticale. “In particolare, si legge nella nota, controlleranno che ci siano i cartelli di “dare precedenza” a favore di chi percorre Via Crispi in entrambi i sensi di marcia.” Il Comune ha inoltre chiesto formalmente ad AICA di installare quattro semafori lampeggianti, uno per ciascuno dei quattro incroci interessati, per garantire la sicurezza della circolazione fino al ripristino degli impianti. “Abbiamo chiesto ad AICA di intervenire subito per mettere in sicurezza gli incroci», dichiara la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Maria Miccichè. “Invitiamo gli automobilisti alla massima prudenza in quel tratto e al rispetto della segnaletica provvisoria. Seguiremo da vicino i lavori finché gli impianti non torneranno a funzionare”.