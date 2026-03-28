“La tenda dello slancio”, rinasce la tenda delle suore missionarie ad Agrigento

“Siamo felici di annunciare che la nuova tenda è finalmente realtà”. Poche parole cariche di forte emozione da parte delle suore della comunità missionaria di Agrigento che annunciano l’inaugurazione della nuova “Tenda dello slancio” che si svolgerà giorno 11 aprile alle ore 19 presso la Villa Bonfiglio di Agrigento.

Era il 24 luglio del 2025 quando le fiamme distrussero la tenda della Comunità missionaria Porta Aperta, realtà da anni impegnata nel sostegno ai più fragili.

Ci sono voluti mesi e mesi di lavoro da parte di Maria Grazia Pellitteri, fondatrice della struttura, insieme alle altre suore, ma sopratutto tanta solidarietà, per ricostruire quello spazio di preghiera, di incontro, di relazioni. C’è chi ha donato dei libri, chi ha donato un pianoforte, un biliardino, semplici giochi per i più piccoli.

“Quello che è stato vandalizzato ieri, oggi trova una nuova casa sotto la protezione della nostra Tenda. È come se ogni libro che arriverà portasse con sé la forza di chi ci ha creduto prima di noi. La storia non si ferma, cambia solo forma per diventare ancora più grande”, si legge in un post della Comunità Porte aperte di Agrigento. “Nonostante il devastante incendio dello scorso luglio, lo sforzo collettivo e la straordinaria determinazione delle suore hanno permesso al nostro progetto di continuare. La nuova struttura è già carica di visioni e attività dedicate ai giovani e a tutta la comunità”, hanno concluso.