Laboratori e attività sul campo, firmato protocollo tra il Liceo Empedocle e il Parco Valle dei Templi

Il Liceo “Empedocle” e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, firmato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marika Helga Gatto e dal Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento architetto Roberto Sciarratta, finalizzato a instaurare una collaborazione stabile tra istituzione scolastica e realtà culturale del territorio.

In particolare, il Liceo intende rafforzare il proprio progetto di Curvatura Acheologica, ampliare l’offerta formativa con attività laboratoriali e sul campo, sviluppare competenze interdisciplinari nei beni culturali e orientare gli studenti verso percorsi universitari e professionali in ambito archeologico, storico-artistico e museale. L’accordo consente di integrare tali obiettivi con esperienze di PCTO, progetti di ricerca e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico.

Il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, mette a disposizione del Liceo Classico e Musicale Empedocle competenze scientifiche, spazi, professionalità e contesti operativi, favorendo la conoscenza diretta della Valle dei Templi come luogo privilegiato di studio, tutela e divulgazione, promuovendo al contempo cittadinanza attiva, consapevolezza storica e responsabilità nella salvaguardia del patrimonio culturale.

La collaborazione rappresenta così un modello virtuoso di sinergia tra scuola e istituzioni culturali, volto a creare un ponte concreto tra formazione e territorio, capace di offrire agli studenti opportunità educative qualificate e di contribuire alla valorizzazione e alla trasmissione del patrimonio storico-archeologico alle nuove generazioni.