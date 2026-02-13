Siracusa

Estorce 400 mila euro in dieci anni al vicino di casa, arrestato

L'estortore sarebbe riuscito a sottrarre alla vittima circa 400 mila euro, costringendola a vendere proprietà immobiliari e causandone il totale dissesto patrimoniale

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Avola hanno arrestato un uomo che da oltre dieci anni estorceva denaro al vicino di casa. Un cinquantenne di Avola, approfittando del vicino di casa, si sarebbe offerto di mediare e di “proteggere” la vittima dalle ritorsioni di fantomatici esponenti della criminalità organizzata.

In oltre un decennio, attraverso minacce di morte e facendogli capire che aveva la disponibilità di un’arma, l’estortore sarebbe riuscito a sottrarre alla vittima circa 400 mila euro, costringendola a vendere proprietà immobiliari e causandone il totale dissesto patrimoniale. La pressione estorsiva veniva mantenuta attraverso gravi minacce all’incolumità fisica, veicolate tramite chiamate anonime e biglietti manoscritti dal contenuto intimidatorio, i quali prospettavano atti di estrema violenza nel caso di inadempienza o di denuncia alle Forze di Polizia.

Decisivo al buon esito dell’operazione è stato un servizio di osservazione e pedinamento, avvenuto nell’ottobre 2025, quando gli investigatori, dopo avere assistito all’ennesimo scambio di denaro tra i due soggetti, hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo. Nel corso di una perquisizione, a casa dell’arrestato sono stati rinvenuti numerosi assegni della vittima intestati al suo estortore e una pistola priva del tappo rosso.

