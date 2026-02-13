Corruzione, assolta l’ex direttrice della fondazione “Federico II” Patrizia Monterosso

L’ex direttrice generale della fondazione ‘Federico II’, Patrizia Monterosso, è stata assolta dall’accusa di corruzione. I pm Andrea Fusco e Felice De Benedittis ne avevano chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi . Secondo la Procura si sarebbe fatta regalare un quadro dall’artista egiziano Omar Hassan a cui, in cambio, avrebbe organizzato una mostra a Palazzo Reale fra il marzo e l’ottobre del 2023.

L’indagine era relativa a una presunta corruzione che avrebbe coinvolto Monterosso, Hassan e l’ex portavoce del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, Sabrina De Capitani. Monterosso, che era accusata di aver ricevuto il quadro da Hassan in cambio dell’organizzazione della sua mostra a Palazzo reale, ha scelto l’abbreviato e oggi è stata assolta. Hassan, che aveva, invece, optato per il rito ordinario ed era in fase di udienza preliminare, è stato prosciolto. Sempre davanti allo stesso gip, Filippo Serio, Hassan era imputato di corruzione per un secondo quadro che, per i pm, avrebbe dato a Sabrina De Capitani perchè lo facesse acquistare alla Fondazione Federico II. Per questo filone Hassan e De Capitani hanno sollevato eccezione di incompetenza territoriale perchè la dazione dell’opera sarebbe avvenuta a Monza. Il gip l’ha accolta e ha rinviato gli atti alla Procura di Monza.