Ripristinata la condotta idrica Innamorata, il sindaco Mangione: “la situazione rimane a rischio per le frane”

La condotta idrica principale sorgente Innamorata, che fornisce acqua ai comuni di Alessandria della Rocca e Cianciana è stata ripristinata ma tuttavia la situazione rimane ad alto rischio a causa del fronte franoso. “Come annunciato, dice il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione, abbiamo richiesto al Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, una conferenza di servizi per programmare un intervento finalizzato alla messa in sicurezza della condotta nel tratto interessato dalla frana. Come Amministrazione comunale abbiamo fatto tutto quanto nelle nostre possibilità. La situazione resta complessa: il tracciato della condotta supera i sei chilometri ed era stato già oggetto di interventi alla fine degli anni ’80 tramite il Consorzio. Allo stato dei fatti i Comuni di Alessandria della Rocca e Cianciana intendono puntare sull’ammodernamento della condotta. Tuttavia, i fronti franosi devono essere messi in sicurezza dalle autorità competenti, trattandosi di una struttura sovracomunale. Il Comune dispone del diritto di servitù esclusivamente per la parte relativa al tracciato della tubazione. Ricordo inoltre che, sottolinea il primo cittadino, a seguito di un sopralluogo effettuato nel 2022, la Protezione Civile si era espressa favorevolmente sull’intervento, ma da allora non sono seguiti ulteriori sviluppi”.