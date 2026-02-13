Apertura

Il fortino della droga a Licata, processo al “capo del Bronx” approda in Cassazione 

La base operativa dell’associazione era il Bronx di Licata. Un intero quartiere che sembrava inespugnabile

Pubblicato 33 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Il processo scaturito dalla maxi inchiesta “Hybris”, l’operazione della Squadra mobile di Agrigento che ha disarticolato una imponente piazza di spaccio nel quartiere del Bronx a Licata, approda in Cassazione. Ad occuparsi della vicenda il prossimo 25 febbraio, giunta ormai all’epilogo a distanza di oltre tre anni dagli arresti, saranno i giudici delle terza sezione.

Sul banco degli imputati siedono Michele Cavaleri, ritenuto il personaggio chiave dell’intera inchiesta, già condannato a venti anni di reclusione in primo e secondo grado; Concetta Marino, alla quale sono stati inflitti 15 anni e 8 mesi di reclusione; Angelo Sorriso, condannato in appello ad otto anni e due mesi di carcere. L’operazione Hybris scatta nel febbraio 2023 quando gli agenti della Squadra mobile di Agrigento eseguirono ben 25 arresti. L’ipotesi accusatoria – che ha retto finora in tutti i gradi di giudizio – sostiene l’esistenza e la piena operatività di un’associazione a delinquere dedita all’importazione, al trasporto e alla vendita di ingenti quantitativi di cocaina. La base operativa dell’associazione era il Bronx di Licata. Un intero quartiere che sembrava inespugnabile ma che invece è stato letteralmente scardinato da un’intensa attività investigativa durata quasi un anno e mezzo. Perché a controllare e monitorare ciò che avveniva nel quartiere non erano soltanto i poliziotti ma anche gli stessi indagati. Il gruppo, capeggiato e diretto da Michele Cavaleri, aveva infatti allestito un vero e proprio servizio di vigilanza sul territorio: telecamere installate nei vari punti di accesso oltre a vedette e sentinelle pronte a far scattare l’allarme all’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. E durante le indagini è emerso come il sodalizio controllasse, ad esempio, gli spostamenti delle pattuglie arrivando anche a contare le automobili e ipotizzare un blitz.

Adesso uno dei tre tronconi processuali arriva a conclusione con il verdetto della Cassazione atteso per il prossimo 25 febbraio. Un altro stralcio, invece, è pronto ad approdare in Corte di appello: in primo grado sono stati condannati a venti anni di reclusione Antonietta Casaccio, moglie di Michele Cavaleri, Fabio Della Rossa (14 anni di reclusione), Francesco Cavaleri (3 anni e 3 mesi di reclusione) e Salvatore Cavaleri (1 anni e 3 mesi di reclusione con pena sospesa). Nel collegio difensivo anche gli avvocati Giovanni Castronovo e Giuseppe Vinciguerra.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Strada degli Scrittori, dal 19 al 26 febbraio chiusa rampa svincolo Serradifalco
Siracusa

Estorce 400 mila euro in dieci anni al vicino di casa, arrestato
Giudiziaria

Corruzione, assolta l’ex direttrice della fondazione “Federico II” Patrizia Monterosso
Caltanissetta

La frana di Niscemi, l’allarme del procuratore Vella: “A rischio la strada provinciale 11”
di Giuseppe Castaldo

Il fortino della droga a Licata, processo al “capo del Bronx” approda in Cassazione 
Agrigento

Il maltempo non lascia l’Isola: allerta gialla su Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv