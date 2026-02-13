Sciacca

“Appiccò incendio a pochi passi dalla spiaggia”, condanna definitiva per 58enne 

L’uomo era accusato di aver appiccato un rogo in via Tonnaroti, a non molta distanza da una zona adibita a parcheggio e dalla spiaggia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un anno e due mesi di reclusione per aver appiccato un incendio a poca distanza da un parcheggio e dalla spiaccia di Sciacca. Diventa definitiva la condanna a carico di Calogero Diliberto, 58 anni.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione che ha confermato il verdetto del precedente grado di giudizio. La vicenda risale al luglio 2022.

L’uomo era accusato di aver appiccato un rogo in via Tonnaroti, a non molta distanza da una zona adibita a parcheggio e dalla spiaggia. In primo grado il tribunale di Sciacca aveva riqualificato il reato in tentativo di incendio. 

