Ladri in azione, ancora una volta, nei locali dell’ex ospedale di Agrigento in via Giovanni XXIII. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi la scorsa notte nella struttura e a prendere di mira i distributori automatici di snack e bevande. Tutte le macchinette sono state scassinate e l’incasso portato via.

Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Poi la fuga. È il quarto furto del genere che si verifica all’ex ospedale di Agrigento nel giro di pochi mesi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sorveglianza.