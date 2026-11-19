Giovane ucciso fuori una discoteca, annullate (con rinvio) due condanne
Nuovo processo d'appello per l'omicidio di Francesco Bacchi ucciso al culmine di una rissa nei pressi della discoteca Medusa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2024
Nuovo processo d’appello per l’omicidio di Francesco Bacchi ucciso al culmine di una rissa nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2024. I giudici della Cassazione hanno annullato con rinvio ad altra sezione d’appello la sentenza di condanna nei confronti di Andrea Cangemi a 14 anni e 8 mesi per rissa e omicidio preterintenzionale, e Alessio Greco a un anno solo per la rissa. Sono stati accolti i ricorsi presentati dai rispettivi avvocati, Bartolomeo Parrino e Claudio Gallina Montana, e dunque bisognerà quindi rifare parzialmente il processo e rideterminare le pene. La procura generale aveva chiesto di non accogliere i ricorsi giudicandoli inammissibili.
In primo grado, con l’abbreviato che prevede la riduzione di un terzo della pena, Cangemi era stato condannato a 14 anni e 8 mesi. Greco invece aveva ricevuto la pena più lieve, un anno con pena sospesa. La corte d’appello aveva confermato accuse e condanne, ma adesso parte della sentenza dovrà essere riformata. A Cangemi, con l’esclusione di una delle aggravanti, è stata ridotta la pena a 13 anni e 4 mesi, mentre per la seconda aggravante bisognerà attendere la rideterminazione della pena. In questi anni l’unico ad essere stato condannato in via definitiva è stato Gaetano Lo Giudice, condannato a 1 anno e 8 mesi per la rissa.