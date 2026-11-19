Oltre mille imprese innovative, quasi duemila dipendenti e 319 milioni di euro di valore della produzione. Ma anche un paradosso: la Sicilia è la terza regione del Mezzogiorno per numero di startup ed ex-startup innovative attive, mentre scivola al quarto posto per occupazione e ricchezza prodotta. Persino l’Abruzzo, con meno della metà delle imprese, riesce a impiegare 115 lavoratori in più e a generare 13,4 milioni di euro aggiuntivi di valore aggiunto. È la fotografia che emerge dall’analisi della Fondazione Innovation Island, elaborata sui dati del Centro Studi di Assolombarda, alla vigilia del Premio Innovation Island, in programma domani, venerdì 20 novembre, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, appuntamento conclusivo dell’Innovation Week 2026.

Un divario che pone una questione centrale per il futuro dell’economia siciliana: come trasformare la capacità di creare nuove imprese innovative in crescita dimensionale, occupazione qualificata e sviluppo economico? È uno dei temi al centro della settimana promossa dalla Fondazione Innovation Island, che ha coinvolto Palermo e Catania, mettendo in relazione startup, università, imprese, investitori e protagonisti dell’innovazione. Il Premio rappresenterà il momento conclusivo di questo percorso, dedicato alla valorizzazione delle idee imprenditoriali e delle realtà più promettenti dell’ecosistema innovativo.

«La Sicilia dimostra di avere idee, competenze e capacità imprenditoriali, ma il numero delle startup non si traduce ancora in una crescita altrettanto significativa dell’occupazione. È questo il paradosso che emerge dai dati: il problema non è soltanto far nascere nuove imprese, ma creare le condizioni perché possano consolidarsi, aumentare le proprie dimensioni e competere sui mercati nazionali e internazionali. Il capitale umano e le potenzialità non mancano, come dimostrano le esperienze imprenditoriali di successo. Occorre rafforzare il collegamento tra ricerca, università, imprese e investitori, favorendo l’accesso ai capitali e la trasformazione delle idee in attività economiche strutturate. È questa la sfida che abbiamo voluto mettere al centro dell’Innovation Week e del Premio che domani ne conclude il percorso: fare dell’innovazione non soltanto un laboratorio di idee, ma un motore concreto di sviluppo, capace di generare occupazione qualificata e trattenere i talenti in Sicilia», sottolinea la Fondazione Innovation Island.

Secondo la mappatura di Assolombarda, la Sicilia conta 1.067 startup ed ex-startup innovative attive, preceduta nel Mezzogiorno dalla Campania, con 2.035 imprese, e dalla Puglia, con 1.251. Nel 2025 le aziende siciliane considerate nell’indagine hanno impiegato 1.926 dipendenti, generando 319,4 milioni di euro di valore della produzione e 113,5 milioni di valore aggiunto.

L’Isola concentra il 17,7% delle imprese innovative attive del Mezzogiorno, ma soltanto il 14,1% dei dipendenti. Il rapporto tra occupati nel 2025 e imprese censite nel 2026 è di 1,8 addetti per azienda, contro una media meridionale di 2,3. Diverso il quadro della produttività: il valore aggiunto per dipendente raggiunge 58.900 euro, superiore ai 57.200 euro della media del Mezzogiorno. Il dato suggerisce che il principale divario non riguarda tanto la produttività del lavoro quanto la capacità complessiva del sistema di generare occupazione.

A trainare l’ecosistema regionale sono soprattutto Palermo e Catania, entrambe tra le prime venti province italiane per numero di startup innovative iscritte al Registro delle imprese. Secondo il cruscotto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel terzo trimestre 2025 Palermo occupava l’ottavo posto nazionale con 228 società, mentre Catania era sedicesima con 143. Insieme concentravano circa il 62% delle 599 startup innovative siciliane iscritte alla sezione speciale del Registro.

Non mancano, tuttavia, esempi di imprese capaci di crescere rapidamente. Due società palermitane, Develhope e Mia Burton, figurano tra le 25 nuove gazzelle individuate da Assolombarda. Develhope, specializzata nella formazione digitale, ha portato il fatturato da 422 mila euro nel 2021 a 1,8 milioni nel 2024. Mia Burton, attiva nella vendita online di occhiali, è passata nello stesso periodo da 3,2 a 11,4 milioni. Si tratta di realtà che hanno registrato, nei primi cinque anni di attività, una crescita superiore al 20% del fatturato o dei dipendenti per tre anni consecutivi.

Il confronto nazionale restituisce la dimensione della sfida. In Italia Assolombarda censisce 25.597 startup ed ex-startup innovative attive, con 70.991 dipendenti nel 2025, in aumento del 4,1%, e un fatturato stimato di 15,9 miliardi di euro. L’intelligenza artificiale, i dati e l’analisi rappresentano il comparto con la crescita occupazionale più rapida, pari al 12,2%.

È in questo scenario che si inserisce l’iniziativa della Fondazione Innovation Island: favorire le connessioni tra ricerca, competenze, capitale e imprese, contribuendo a creare le condizioni perché le startup siciliane possano consolidarsi, crescere e competere sui mercati. Il Premio Innovation Island di domani all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo chiuderà l’Innovation Week, riportando al centro il potenziale delle nuove imprese e la necessità di trasformare l’innovazione in opportunità concrete di sviluppo per la Sicilia.