Una donna quarantenne, di Gela (Caltanissetta), è stata assolta dall’accusa di condotte violente e maltrattamenti in danno della figlia minorenne. Il collegio penale del tribunale ha emesso una scagionato la quarantenne, dipendente di un’attività commerciale, assistita dall’avvocato Vittorio Giardino. Nel corso del processo non sono stati individuati riscontri alle accuse iniziali, mosse sulla base di denunce della ragazza. Il pm, infatti, ha a sua volta concluso chiedendo l’assoluzione dell’imputata. La donna, finita a processo dopo il rinvio a giudizio, ha sempre respinto le accuse.