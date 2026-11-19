I giudici della terza sezione penale della Corte di appello di Palermo hanno confermato la condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di A.G., 66 anni, fisioterapista di Raffadali, per violenza sessuale. Il professionista, arrestato dai carabinieri nel febbraio 2021, avrebbe abusato sessualmente di tre pazienti disabili. Ad inchiodarlo sono state le telecamere nascoste dai militari dell’Arma nello studio che lo hanno ripreso in atteggiamenti equivoci, sessualmente espliciti, divenuti poi veri atti di violenza sessuale.

I carabinieri fecero irruzione durante una seduta, piombando nello studio e allontanando l’operatore sanitario da una paziente che nel frangente stava tentando di divincolarsi. Il professionista finì a processo e venne condannato in primo grado dal tribunale di Agrigento – era il 2023 – a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Il verdetto è stato confermato adesso anche in appello. Le persone offese costituitesi parte civile – le tre pazienti e l’associazione Aias di Agrigento – sono rappresentate dagli avvocati Silvio Miceli, Francesco Scopelliti, Giacomo Cortese, Maricetta Pintacauda e Massimo Antonio Solaro. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Scozzari.