Si alza il sipario sulla stagione agonistica 2026/2027 del Campionato Nazionale di Powerchair Hockey di Serie A2. Domenica 22 novembre, alle ore 12:30, i Leoni Sicani tornano sul parquet di casa del Barbera Center (Via G.P. da Palestrina 2/A) per disputare la prima giornata di campionato contro l’A.S. Magic Torino. Una sfida che segna l’esordio stagionale ufficiale e il debutto casalingo della squadra di Santa Margherita di Belìce, realtà sportiva della città che rappresenta con orgoglio le Terre Sicane e la Valle del Belìce in un torneo nazionale che si preannuncia serrato dal punto di vista tattico e regolamentare.

La formula del girone e la corsa ai Playoff

Inseriti in un raggruppamento altamente competitivo insieme a WolvesBareggio, Magic Torino, Dolphins Ancona e Bulls Treviso, i Leoni Sicani affronteranno una regular season articolata su 8 incontri totali tra andata e ritorno.

Il cammino stagionale determinerà l’accesso ai playoff promozione di Serie A2: le prime classificate dei rispettivi gironi staccheranno il pass per la fase finale a eliminazione diretta, dove le migliori formazioni d’Italia si contenderanno il titolo e il salto nella massima categoria (Serie A1).

Sul piano regolamentare, la Serie A2 adotta i parametri ufficiali FIPPS/IPCH: le gare si disputano sulla distanza di 2 tempi da 20 minuti effettivi di gioco ciascuno (con 10 minuti di intervallo), con il cronometro rigorosamente fermato a ogni interruzione arbitrale. Fondamentale resta la gestione della classificazione funzionale: ogni squadra può schierare in campo un quintetto (1 portiere e 4 giocatori di movimento) la cui somma di punteggio individuale non deve mai superare il tetto massimo di 12 punti, con un limite tassativo di massimo 3 atleti dotati di mazza in campo in contemporanea e l’obbligo del portiere con lo stick. Il limite di velocità per le carrozzine elettroniche da gioco è fissato a 15 km/h (con tolleranza massima di 0,5 km/h in sede di controllo).

Squadra, innesti e guida tecnica

La guida tecnica è affidata al mister Vincenzo Bivona, supportato da uno staff operativo composto dal vice allenatore Emmanuele Marchese, dal dirigente tecnico Gaspare Guzzardo, dalla dirigente accompagnatrice Ninni Petralia, dal team manager Amedeo Falica e dai meccanici Giuseppe Abate e Baldo La Manno, incaricati della continua e delicata messa a punto delle carrozzine elettriche a bordo campo. A completare il gruppo, l’immancabile supporto della psicologa Giusi Trinceri, dei volontari semplici — tra cui Antonino Calandra e Gianmarco Libasci — e dei ragazzi in Servizio Civile Universale, ovvero i già citati Emmanuele Marchese e Giuseppe Abate insieme a Giulia Francesca Giambalvo e Giuseppe Gigliotta.

Il lavoro sul campo beneficia della preziosa consulenza tecnica di Berrie Hommel, fuoriclasse olandese e leggenda mondiale della disciplina (vincitore di 10 titoli nazionali consecutivi, 3 campionati mondiali e 4 europei), che nelle scorse settimane ha condotto al Barbera Center sessioni intensive di perfezionamento tattico, traiettorie di gioco e posizionamento difensivo.

Sul parquet, la squadra unisce l’esperienza del gruppo storico e nuovi innesti. Accanto a volti noti come il capitano Giuseppe Sanfilippo, Francesca Nicolosi (“Kikka”), Caterina Crapanzano, Biagio Parrino, Francesca Massimino, Giuseppe Capizzo, Ignazio Capizzo, Giuseppe Bivona, Aurelio Licari e la piccola atleta Marina Martorana, figurano i due nuovi ingressi in rosa: Maik Aouinet e Giuseppe Rizzo.

Le parole del mister

Alla vigilia del debutto, l’allenatore Vincenzo Bivona suona la carica: «Domenica inizia un nuovo percorso per noi. Siamo molto carichi, motivati e ambiziosi. La squadra può contare su diversi atleti di esperienza, arricchita dall’arrivo di nuovi elementi, tra cui il nostro fuoriclasse Berrie.

Gli obiettivi, come ho già dichiarato nel mio primo giorno di allenamento, sono tre: divertirci, giocare bene e, soprattutto, vincere! Sono convinto che, lavorando insieme con impegno, determinazione e spirito di squadra, potremo toglierci grandi soddisfazioni».