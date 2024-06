Ladri in azienda ad Agrigento, rubati 20 mila euro di prodotti per l’agricoltura

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione in un’azienda che si occupa di prodotti per l’agricoltura e fitofarmaci lungo viale Cannatello. I balordi hanno rubato fitofarmaci per un danno complessivo stimato intorno ai ventimila euro. Il danno è coperto da assicurazione. A fare la scoperta è stato il titolare della ditta, un trentottenne di Canicattì. Il commerciante si è recato alla stazione dei carabinieri di Villaggio Mosè denunciando il furto. Al via le indagini per risalire all’identità dei responsabili.