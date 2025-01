Ladri rubano cavi da impianto e mandano in tilt l’erogazione idrica in 9 comuni dell’Agrigentino 

Furto di cavi elettrici in contrada Carboj, a Sciacca, ai danni dell’impianto di sollevamento idrico che rifornisce i serbatoi di accumulo della città termale e che veicola acqua verso l’acquedotto Favara di Burgio. Interrotta la turnazione idrica a Sciacca e ridotta la fornitura ad Agrigento, Ribera, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle.

“E’ di tutta evidenza la gravità di azioni del genere che, oltre al danno economico, producono conseguenze che si ripercuotono sulla vita quotidiana della popolazione che è costretta così a subire i disagi di una mancata o limitata erogazione idrica”, scrivono dall’Aica che garantisce – specie in un momento storico in cui l’Agrigentino vive ancora la crisi idrica – tutti gli interventi necessari per il ripristino della normale funzionalità dell’impianto di sollevamento.