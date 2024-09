Ladri svaligiano casa di una studentessa, portati via 500 euro e un televisore 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno svaligiato la casa di una studentessa universitaria di 24 anni nei pressi della stazione. A fare la scoperta è stata la ragazza di rientro in città dopo un periodo di vacanza.

I balordi sono riusciti ad entrare nell’appartamento e, dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato un televisore di ultima generazione e denaro contante per un totale di cinquecento euro. La studentessa, rientrata ad Agrigento, non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.