Ladri “visitano” cooperativa sociale a Villaseta, indagini 

Ladri in azione a Villaseta, quartiere periferico di Agrigento. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione nella sede di una cooperativa sociale in via Concordia. Una volta dentro hanno rubato attrezzi e utensili di falegnameria. Poi la fuga indisturbata.

A fare la scoperta sono stati alcuni soci della coop. Il danno è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori eventuali tracce lasciate dai ladri. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare anche dalla presenza di telecamere nella zona.