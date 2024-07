Ladri “visitano” due appartamenti a Fontanelle, indagini 

Ladri in azione nel quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. Ignoti malviventi hanno fatto “visita” a due appartamenti in uno stesso condominio. I balordi, utilizzando la chiave bulgara, sono riusciti ad aprire la porta ed entrare prima nell’abitazione di un sessantenne e, poco dopo, in quella di una cinquantacinquenne. Dopo aver rovistato dappertutto, secondo una prima ricostruzione, sarebbero fuggiti a mani vuote. I proprietari di casa hanno chiamato la polizia e denunciato l’accaduto. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.