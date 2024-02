L’aggressione a villa Bonfiglio, identificati cinque giovani che però forniscono un’altra versione

Sono stati tutti identificati i cinque giovani che negli scorsi giorni hanno preso a calci e pugni un cinquantanovenne agrigentino “colpevole” di aver rimproverato il gruppetto dopo averli visti scorazzare in auto all’interno di Villa Bonfiglio. Si tratta di tre ragazzi e due ragazze. Le loro posizioni adesso sono al vaglio della Procura anche se per il reato ipotizzato, quello di lesioni, serve una querela di parte. I cinque giovani, identificati dai carabinieri, hanno però fornito una versione diversa da quella del cinquantanovenne.

I ragazzi hanno raccontato di essersi difesi dall’aggressione dell’uomo che, a loro dire, avrebbe sferrato per primo un pugno ad uno del gruppo. Una versione che dovrà necessariamente passare al vaglio degli investigatori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. Il cinquantanovenne, intanto, è stato soccorso in ospedale dove gli sono stati diagnosticati traumi guaribili in cinque giorni.