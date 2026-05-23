Agrigento

L’agrigentina Loredana Miccichè nominata Presidente della Corte d’Appello di Firenze

Proposto un ricorso davanti al TAR avverso la sua nomina

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

La Dott.ssa Loredana Miccichè, magistrato di origini siciliane e dall’altissimo profilo istituzionale, è stata nominata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura alla prestigiosa carica di Presidente della Corte d’Appello di Firenze. Si tratta di uno degli uffici giudiziari di vertice più rilevanti e delicati dell’ordinamento italiano, e la scelta del CSM ha inteso valorizzare e premiare lo straordinario percorso professionale del magistrato.
Nel corso della sua carriera, la Dott.ssa Miccichè ha infatti maturato una profonda e poliedrica esperienza sia sul campo, all’interno di diversi uffici giudiziari, sia sul piano ordinamentale e di alta amministrazione, avendo ricoperto ruoli di rilievo presso il Ministero della Giustizia e come componente dello stesso organo di autogoverno della magistratura (CSM).
La delibera di nomina è stata tuttavia impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dal Dott. Paolo Micheli, uno dei candidati concorrenti all’incarico. Il ricorrente contesta i criteri di valutazione comparativa applicati dal CSM, censurando il giudizio che ha portato ad attribuire prevalenza alla candidatura della Dott.ssa Miccichè.
Per resistere al gravame e tutelare la legittimità della nomina, la Dott.ssa Miccichè si è formalmente costituita in giudizio, affidando la propria difesa agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, i quali hanno dedotto l’infondatezza del ricorso e rilevato l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.
La difesa ha, inoltre, proposto ricorso incidentale condizionato.
Il primo confronto processuale è fissato per la camera di consiglio del prossimo 26 maggio 2026, data in cui i giudici della Prima Sezione del TAR Lazio saranno chiamati a pronunciarsi sulla concessione o meno della misura cautelare.

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