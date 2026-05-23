Agrigento

Non si ferma all’alt della polizia alla rotonda Giunone, denunciato 70enne

A finire nei guai è un settantenne di Canicattì, rintracciato dagli agenti che erano riusciti ad appuntare il numero di targa del veicolo

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Non si è fermato all’alt della polizia, impegnata in un posto di blocco alla rotonda Giunone, proseguendo la sua corsa come se nulla fosse. A finire nei guai è un settantenne di Canicattì, rintracciato dagli agenti che erano riusciti ad appuntare il numero di targa del veicolo. Non è chiaro il motivo per il quale l’anziano abbia deciso di non fermarsi al controllo. L’uomo è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di fuga pericolosa. 

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