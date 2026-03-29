L’agrigentino Gero Micciché vince il DStars Award 2026 nella categoria “Far Star”

L’agrigentino Gero Micciché ha vinto il DStars Award 2026 nella categoria “Far Star”, riconoscimento assegnato ai professionisti italiani del videogioco che si distinguono per il proprio percorso internazionale. Per Micciché si tratta del secondo riconoscimento nella stessa categoria, dopo il premio già ottenuto nel 2022, quando aveva lanciato il videogame Need for Speed: Unbound.

Il premio arriva al termine di un periodo di lavoro particolarmente intenso, durante il quale Micciché ha lavorato a Battlefield 6, che è stato il videogioco più venduto del 2025. Un risultato importante, maturato dopo anni di impegno in un contesto internazionale di altissimo livello, che rafforza ulteriormente il valore di questo nuovo premio assegnato da una giuria di professionisti italiani del settore.

In un post pubblicato sui propri profili social, Gero Micciché ha voluto ringraziare l’organizzazione del premio e tutti i professionisti che lo hanno votato, sottolineando anche il significato personale di questo riconoscimento.

“Lavorare all’estero comporta spesso molti sacrifici invisibili. Significa stare lontano dai luoghi in cui le persone del nostro settore si incontrano più facilmente, costruiscono relazioni e restano parte di un dialogo condiviso in Italia. Per questo, ricevere un riconoscimento di questo tipo dal proprio Paese significa moltissimo. E riceverlo per la seconda volta, dopo il 2022, significa ancora di più. È qualcosa di importante e di profondamente sentito”, ha scritto Micciché.

Nel suo messaggio, il professionista agrigentino ha anche voluto riconoscere il valore del lavoro collettivo portato avanti all’interno del team internazionale con cui ha collaborato su Battlefield 6.

“Sono sicuro che il fatto di aver lavorato a Battlefield 6 abbia avuto un peso in questo riconoscimento, ma voglio anche rendere omaggio agli altri italiani del mio team, che ci hanno lavorato con non meno dedizione, professionalità e passione di me”, ha aggiunto.

Il premio assume così un significato che va oltre il piano strettamente professionale. Per chi lavora da anni all’estero, lontano dai luoghi in cui la community nazionale del settore si incontra, si confronta e costruisce relazioni, un riconoscimento che arriva dalla propria patria conserva anche un forte valore simbolico e umano.

I DStars Awards rappresentano uno dei principali momenti di riconoscimento per l’industria italiana dei videogiochi e premiano ogni anno studi, professionisti e personalità che si sono distinti nel settore, in Italia e all’estero.