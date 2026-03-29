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Palazzina crolla a pochi metri dal mare di Licata, Vigili del fuoco e polizia sul posto 

Una palazzina abbandonata è crollata in via Soldato d’Andrea, nella zona Playa di Licata

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Il forte boato è stato sentito da tutti i residenti. Una palazzina abbandonata è crollata in via Soldato d’Andrea, nella zona Playa di Licata. L’immobile di tre piani si trova a pochi metri dal mare. L’erosione costiera, ormai da tempo, sta causando non pochi disagi.

Dalle primissime informazioni che giungono non sembrano essere coinvolte persone ma comunque i Vigili del fuoco, insieme ai poliziotti del locale commissariato, stanno verificando. I pompieri scavano e l’area è stata transennata. La palazzina era stata danneggiata nelle scorse settimane dal ciclone Harry. 

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